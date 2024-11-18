Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он озвучил, что это решение Соединенных Штатов стало хорошим сигналом для увеличения мощности вооруженного потенциала ВСУ.

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Куда Украине разрешили бить американскими ATACMS

Западные СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами по Курской области. Романенко считает, что там будет целесообразно использовать кассетные ATACMS.

Россия привлекает там войска Северной Кореи, это не какие-то наемники, а штатные военнослужащие вооруженных сил другой страны. Уместно было бы нанести по их скоплению удары, инструментарий для этого у Сил обороны Украины расширился,

– подчеркнул Романенко.

На чем должна сосредоточиться Украина

Военный эксперт отметил, что ВСУ должны бить по России как можно дальше и мощнее. По его словам, Украине нужно постепенно уравнять свой потенциал с вражеским по отдельным видам оружия, которые Россия использует против нее.

Кроме того, он высказал мнение, что следует решать и вопрос мобилизации, чтобы была возможность выполнить стратегическую операцию по остановке продвижения российских войск.

Украина сможет снижать потенциал врага не только тактический, но и оперативный. Раньше мы могли поражать по объектам только в тактических зонах. Со временем можно было бы доставать и до стратегических зон,

– озвучил Романенко.

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что Украине стоит эффективнее работать с союзниками, но в первую очередь следует разрабатывать собственные виды вооружения. Он напомнил о 4 типах ракетных комплексов, о которых ранее говорил президент, в частности "Нептун" и "Сапсан".

По словам Романенко, с 2022 года предприятия промышленно-оборонного комплекса Украины выполняют задачи по ракетным программам и на этом стоит сосредоточиться.

Украине нужно как можно быстрее работать в этом направлении, потому что на демарши, которые Путин проводит в воздухе в эти дни, надо реагировать давлением на него. А для этого нужен соответствующий вооруженный потенциал, который Украина сегодня наращивает,

– подытожил Романенко.

Напомним, 17 ноября стало известно, что США сняли запрет на использование ракет ATACMS по территории России, но лишь частично, позволив наносить удары только по Курской области. С этим решением не согласен Институт изучения войны.

Эксперты считают, что Россия получит выгоду из наличия любой частичной безопасной зоны, если Запад продолжит ограничивать ВСУ. Они также подчеркнули, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России.