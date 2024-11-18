Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він зауважив, що це рішення Сполучених Штатів стало гарним сигналом для збільшення потужності збройного потенціалу ЗСУ.

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Куди Україні дозволили бити американськими ATACMS

Західні ЗМІ повідомили, що Байден дозволив Україні завдавати ударів далекобійними ракетами по Курській області. Романенко вважає, що там буде доцільно використовувати касетні ATACMS.

Росія залучає там війська Північної Кореї, це не якісь найманці, а штатні військовослужбовці збройних сил іншої країни. Доречно було б завдати по їх скупченню удари, інструментарій для цього у Сил оборони України розширився,

– наголосив Романенко.

На чому має зосередитись Україна

Військовий експерт зазначив, що ЗСУ мають бити по Росії якомога далі й потужніше. З його слів, Україні потрібно поступово зрівняти свій потенціал з ворожим по окремих видах зброї, які Росія використовує проти неї.

Крім того, він висловив думку, що слід вирішувати й питання мобілізації, щоб була змога виконати стратегічну операцію щодо зупинення просування російських військ.

Україна зможе знижувати потенціал ворога не лише тактичний, а й оперативний. Раніше ми могли уражати по об'єктах лише в тактичних зонах. З часом можна було б діставати й до стратегічних зон,

– озвучив Романенко.

Генерал-лейтенант у відставці зазначив, що Україні варто ефективніше працювати з союзниками, але першочергово слід розробляти власні види озброєння. Він нагадав про 4 типи ракетних комплексів, про які раніше говорив президент, зокрема "Нептун" та "Сапсан".

Зі слів Романенка, з 2022 року підприємства промислово-оборонного комплексу України виконують завдання щодо ракетних програм і на цьому варто зосередитись.

Україні потрібно якомога швидше працювати в цьому напрямку, тому що на демарші, які Путін проводить в повітрі цими днями, треба реагувати тиском на нього. А для цього потрібен відповідний збройний потенціал, який Україна сьогодні нарощує,

– підсумував Романенко.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що США зняли заборону на використання ракет ATACMS по території Росії, але лише частково, дозволивши завдавати ударів тільки по Курській області. З цим рішенням не згоден Інститут вивчення війни.

Експерти вважають, що Росія отримає вигоду з наявності будь-якої часткової безпечної зони, якщо Захід продовжить обмежувати ЗСУ. Вони також наголосили, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії.