Для этого врагу нужно будет отвести авиабазы за 300-километровую зону от границы с Украиной, но в таком случае россияне не смогут использовать свою авиацию. Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Враг не сможет подготовиться

Александр Коваленко отметил, что захватчики никогда не смогут полностью подготовиться к тому, что их ожидает. В 300-километровой зоне от границы с Украиной расположено, в частности, примерно 20 российских авиационных баз, которые достаточно активно используются.

С этих 20 авиабаз взлетают не только фронтовые бомбардировщики Су-34. Это и штурмовая авиация Су-25, и фронтовые бомбардировщики старого типа Су-24, истребители Су-35, а также ударные вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-24/35. Весь этот комплекс используется в зоне боевых действий в Украине, по линии боестолкновения на временно оккупированных территориях.

Как подготовиться? Только отвести. Если они их отведут за 300-километровую зону от границы с Украиной, они не смогут их использовать, потому что имеют ограничения по радиусу использования,

– объяснил он.

Таким образом Су-25 исчезнут из воздушного пространства Украины, Ка-52, Ми-28 тоже. Будут только Су-34 и Су-35, радиус применения которых позволяет россиянам использовать их за пределами 300-километровой зоны на территории Украины.

"Итак, 80% российской тактической авиации и ударных вертолетов они не смогут использовать в зоне боевых действий, в нашем воздушном пространстве. Подготовиться, отвести – это сразу еще до того, как был дан зеленый свет, соответственно отказаться от возможности использовать эту компоненту", – подчеркнул военный обозреватель.

К слову, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что ВСУ все-таки получат разрешение на дальнобойные удары по территории России в границах 1991 года. Однако разрешение может быть с существенными ограничениями. Говорится о более 100 километров, но меньше чем 300 относительно ATACMS. Если говорить о Storm Shadow, то более 100 километров, но менее 250.

Также для подготовки к ударам западным оружием России нужна мощная противовоздушная оборона. Даже у тех же С-400 "Триумф", которые так восхваляют оккупанты, будут серьезные проблемы с перехватом баллистических ракет ATACMS, дозвуковых крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, а также AGM-158 JASSM.

Подготовиться – это создать самую новейшую высокотехнологичную систему противовоздушной обороны с гарантией 100% перехвата этих ракет. Но этого они сделать не смогут,

– подчеркнул Коваленко.