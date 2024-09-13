Для цього ворогу потрібно буде відвести авіабази за 300-кілометрову зону від кордону з Україною, але у такому випадку росіяни не зможуть використовувати свою авіацію. Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Читайте також Коли США та Британія можуть зняти заборону на удари по Росії: Politico назвали ймовірну дату

Ворог не зможе підготуватися

Олександр Коваленко зазначив, що загарбники ніколи не зможуть повністю підготуватися до того, що їх очікує. У 300-кілометровій зоні від кордону з Україною розташовано, зокрема, приблизно 20 російських авіаційних баз, які досить активно використовуються.

З цих 20 авіабаз злітають не тільки фронтові бомбардувальники Су-34. Це і штурмова авіація Су-25, і фронтові бомбардувальники старого типу Су-24, винищувачі Су-35, а також ударні гелікоптери Ка-52, Мі-28, Мі-24/35. Увесь цей комплекс використовується у зоні бойових дій в Україні, по лінії боєзіткнення на тимчасово окупованих територіях.

Як підготуватися? Тільки відвести. Якщо вони їх відведуть за 300-кілометрову зону від кордону з Україною, вони не зможуть їх використовувати, тому що мають обмеження по радіусу використання,

– пояснив він.

У такий спосіб Су-25 зникнуть повітряного простору України, Ка-52, Мі-28 теж. Будуть лише Су-34 та Су-35, радіус застосування яких дозволяє росіянам використовувати їх за межами 300-кілометрової зони на території України.

"Отже, 80% російської тактичної авіації та ударних гелікоптерів вони не зможуть використовувати у зоні бойових дій, у нашому повітряному просторі. Підготуватися, відвести – це одразу ще до того, як було дано зелене світло, відповідно відмовитись від можливості використовувати цю компоненту", – підкреслив військовий оглядач.

До слова, ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, що ЗСУ все-таки отримають дозвіл на далекобійні удари по території Росії в кордонах 1991 року. Однак дозвіл може бути з суттєвими обмеженнями. Мовиться про понад 100 кілометрів, але менше ніж 300 щодо ATACMS. Якщо говорити про Storm Shadow, то понад 100 кілометрів, але менше 250.

Також для підготовки до ударів західною зброєю Росії потрібна потужна протиповітряна оборона. Навіть у тих же С-400 "Тріумф", які так вихваляють окупанти, будуть серйозні проблеми з перехопленням балістичних ракет ATACMS, дозвукових крилатих ракет Storm Shadow / SCALP, а також AGM-158 JASSM.

Підготуватися – це створити найновітнішу високотехнологічну систему протиповітряної оборони з гарантією 100% перехоплення цих ракет. Але цього вони зробити не зможуть,

– наголосив Коваленко.