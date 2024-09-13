Після цього ситуація зрушилась з місця. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що зараз точиться дискусія щодо того давати Україні такий дозвіл чи ні.

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В чому Захід може обмежити ЗСУ

Ступак зауважив, що зараз Україна опинилася в ситуації, коли з боку Заходу постійно звучить слово "ескалація", а з боку Росії – "червоні лінії". Ексспівробітник СБУ прогнозує, що Україна все ж таки отримає дозвіл на далекобійні удари по території Росії в кордонах 1991 року. Каже, що його оптимізм базується на тому, що Україна передала для узгодження в США перелік цілей для ураження.

Україна отримає дозвіл бити по Росії, але з суттєвими обмеженнями. Вони можуть бути пов'язані з відстанню, понад 100 кілометрів, але менше ніж 300, якщо говорити про американські ATACMS. Стосовно Storm Shadow, тоді понад 100 кілометрів, але менше як 250,

– припустив Ступак.

Ексспівробітник СБУ зазначив, що може бути також обмеження по регіонах, де можна використовувати ці ракети. Наприклад, дозволять їх застосовувати виключно по прикордонних областях Росії: Бєлгородська, Брянська, Курська, Ростовська. А по Воронезькій чи Липецькій – ні. Обмеження, на його погляд, можуть стосуватись і самих цілей для ураження.

Наприклад, є в України узгоджених 55 цілей, значить, відпрацювати можна буде лише по них. Або ж буде обмеження за кількістю ракет. Не варто очікувати, що цей дозвіл зламає хід цієї війни. В нас вже були приклади щодо отримання важкої техніки й авіації, коли ми думали, що це зламає хід війни, однак поки що цього не сталося,

– підсумував Ступак.

США очікують від України стратегію ударів по Росії. Зеленський має представити цей план до того, як Сполучені Штати дадуть дозвіл на удари їх зброєю по території країни-агресорки. Західні ЗМІ повідомляють, що під час візиту в Київ держсекретар США Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Ламмі повідомили про це президента України та його команду.