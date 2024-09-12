Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что визит двух руководителей иностранных ведомств указывает на то, что Запад остается непоколебимым относительно позиции последовательной и системной поддержки Украины. Однако, по его мнению, между партнерами и нашей страной сейчас идет непростая дискуссия о плане ведения войны.

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Разрешение на атаки вглубь России

Валерий Клочок предположил, что на встрече Джо Байдена и Кира Стармера может быть официально принято разрешение на атаки по территории России.

На Западе формируется позиция, что Владимиру Путину можно противодействовать. Даже если он не планирует прекращать войну, то санитарную зону стоит делать на территории России,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики.

Он отметил, что страна-агрессор также должна чувствовать войну. Возможно, это единственное, что приведет к определенным протестных действий в Кремле.

Что могло повлиять на решение

Недавно стало известно, что Иран передал России баллистические ракеты, которыми оккупанты, вероятно, планируют обстреливать территорию Украины. Это событие могло ускорить принятие решения о разрешении на применение оружия США вглубь российских территорий.

Усиление сотрудничества диктаторских стран с Россией может быть поводом для Запада вводить усиленные санкции. Возможно, это побудит мир к практическим шагам по сдерживанию российской агрессии,

– подчеркнул Клочок.

По его словам, единственный способ заставить диктаторов не посягать на мирное сосуществование демократического мира – сила.

"Факт передачи иранских баллистических ракет в Россию мог подтолкнуть Запад к более решительным шагам", – добавил Валерий Клочок.