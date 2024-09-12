Из-за этого рупор российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Соединенным Штатам Америки надо думать о своих шагах. А глава российской госдумы пригрозил ответом мощным оружием. Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, какая любимая форма мести россиян.

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Предоставление разрешения Украине – ответ на передачу России иранских ракет

Как отметил политолог, вряд ли Песков знает точно о принятии разрешения на атаки западным вооружением вглубь России, но часто бывает, что политическое решение принимают, но обнародуют его, когда есть информационный и политический повод для этого.

Важно! На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден "не исключает" возможности предоставления разрешения на удары западным вооружением вглубь страны-агрессора.

Например, визит президента Владимира Зеленского в США, или если будет решение по британским ракетам. Ведь раньше США запрещали это, но сейчас могут дать разрешение сначала на удары британскими ракетами. Случаем может стать встреча президента США и премьер-министра Великобритании.

На самом деле ситуация сейчас такая, что, вероятнее всего, решение о предоставлении Украине разрешения на удары западным дальнобойным оружием по российской территории является ответом на передачу Москве иранских баллистических ракет,

– сказал Фесенко.

К слову, Иран передал России около 200 баллистических ракет Fateh-360. В Белом доме назвали это "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны России против Украины.

Весной 2022 года когда Россия начала мощное наступление на Луганщине, тогда партнеры передали ВСУ артиллерию и снаряды западных калибров. Осенью 2022 года оккупанты начали разрушать нашу энергетику, поэтому Запад начал усиливать противовоздушную оборону Украины.

Сейчас похожая ситуация. Поэтому не Россия отвечает, а Запад. Та или иная эскалация со стороны России периодически происходит. Любимая форма ответа страны-агрессора – воздушные удары по Украине,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что удары по российской территории ослабят военный потенциал России, в частности для воздушных атак против нашей страны.