Через це рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Сполученим Штатам Америки треба думати про свої кроки. А глава російської держдуми пригрозив відповіддю потужною зброєю. Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, яка улюблена форма помсти росіян.

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Надання дозволу Україні – відповідь на передачу Росії іранських ракет

Як зазначив політолог, навряд чи Пєсков знає точно про ухвалення дозволу на атаки західним озброєнням вглиб Росії, але часто буває, що політичне рішення ухвалюють, але оприлюднюють його, коли є інформаційний та політичний привід для цього.

Важливо! Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден "не виключає" можливості надання дозволу на удари західним озброєнням вглиб країни-агресора.

Наприклад, візит президента Володимира Зеленського до США, або якщо буде рішення щодо британських ракет. Адже раніше США забороняли це, але зараз можуть дати дозвіл спочатку на удари британськими ракетами. Нагодою може стати зустріч президента США й прем'єр-міністра Великої Британії.

Насправді ситуація зараз така, що, найімовірніше, рішення щодо надання Україні дозволу на удари західною далекобійною зброєю по російській території є відповіддю на передачу Москві іранських балістичних ракет,

– мовив Фесенко.

До слова, Іран передав Росії близько 200 балістичних ракет Fateh-360. У Білому домі назвали це "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни Росії проти України.

Навесні 2022 року коли Росія почала потужний наступ на Луганщині, тоді партнери передали ЗСУ артилерію і снаряди західних калібрів. Восени 2022 року окупанти почали руйнувати нашу енергетику, тому Захід почав посилювати протиповітряну оборону України.

Зараз схожа ситуація. Тому не Росія відповідає, а Захід. Та чи інша ескалація з боку Росії періодично відбувається. Улюблена форма відповіді країни-агресора – повітряні удари по Україні,

– наголосив політолог.

Він додав, що удари по російській території послаблять військовий потенціал Росії, зокрема для повітряних атак проти нашої країни.