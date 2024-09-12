Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що візит двох очільників закордонних відомств вказує на те, що Захід залишається непохитним щодо позиції послідовної та системної підтримки України. Однак, на його думку, між партнерами та нашою країною зараз триває непроста дискусія про план ведення війни.

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Дозвіл на атаки вглиб Росії

Валерій Клочок припустив, що на зустрічі Джо Байдена та Кіра Стармера може бути офіційно ухвалено дозвіл на атаки по території Росії.

На Заході формується позиція, що Владіміру Путіну можна протидіяти. Навіть якщо він не планує припиняти війну, то санітарну зону варто робити на території Росії,

– сказав керівник Центру громадської аналітики.

Він зауважив, що країна-агресорка також має відчувати війну. Можливо, це єдине, що призведе до певних протестних дій у Кремлі.

Що могло вплинути на рішення

Нещодавно стало відомо, що Іран передав Росії балістичні ракети, якими окупанти, ймовірно, планують обстрілювати територію України. Ця подія могла пришвидшити прийняття рішення щодо дозволу на застосування зброї США вглиб російських територій.

Посилення співпраці диктаторських країн із Росією може бути приводом для Заходу запроваджувати посилені санкції. Можливо, це спонукатиме світ до практичних кроків щодо стримування російської агресії,

– підкреслив Клочок.

За його словами, єдиний спосіб примусити диктаторів не зазіхати на мирне співіснування демократичного світу – сила.

"Факт передачі іранських балістичних ракет до Росії міг підштовхнути Захід до більш рішучих кроків", – додав Валерій Клочок.