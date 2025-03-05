Федоров анонсировал новую услугу: в Дие появится разрешение на оружие

Вскоре в приложении Дия появится новая функция "Разрешение на оружие". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что бета-тестирование уже подходит к концу.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала, присутствовавший на брифинге "Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение".

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Что известно о "Разрешении на оружие" в Дие

Так, во время брифинга Михаил Федоров анонсировал услугу, которая касается не только ветеранов, но "среди них также будет популярной" – "Разрешение на оружие" в Дие.

В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте,

– отметил он.

Федоров отметил, что "Разрешение на оружие" – это комплексная услуга. Она предусматривает не только подачу в Дие заявки на получение разрешения на хранение, ношение, приобретение оружия и тому подобное. Также в приложении будет возможность получить соответствующий документ.

"Не нужно будет с собой носить любые другие разрешительные документы. Только документ в Дие, QR-код, как всегда", – подчеркнул министр.

К слову, Министерство по делам ветеранов вместе с командой Дии представило первые результаты цифровых сервисов для ветеранов. С момента запуска более 416 тысяч защитников сгенерировали удостоверение в Дие, а более 24,8 тысячи человек подали заявки на получение средств в рамках программы "Ветеранский спорт".