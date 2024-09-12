Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что верить заявлениям Пескова точно не стоит. Это человек, который не имеет доступа к конкретной информации и мало в чем разбирается.

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На каком этапе принятия решения

"Дискуссия о предоставлении разрешения продолжается. Мне кажется, она вышла на финишную прямую", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что есть два "триггера", которые будут четко сигнализировать, что мы точно имеем разрешение. Первый – это официальное заявление от Президента Украины, который интенсивно работает в этом направлении. Например, 11 сентября были встречи с министрами иностранных дел Великобритании и Соединенных Штатов. Это ключевые партнеры, которые должны окончательно принять решение.

Второй сигнал – заявления от президента или премьера этих стран.

Также решение может быть непубличным, но оно приведет к тому, что существенно увеличится поставки соответствующего дальнобойного компонента, существенно увеличится количество поражения целей на территории России,

– отметил Михаил Подоляк.

Многие российские области в полном объеме почувствуют, что такое война. Говорится о десятках регионов России. Тогда можно будет официально говорить о том, что боевые действия перешли на другой этап. На этом этапе абсолютно законно будет уничтожаться инфраструктура войны страны-агрессора.

Для каких целей нужно дальнобойное оружие

Партнеры Украины заявили, что 300-километровая дальность полета ракет якобы не решает вопрос того, что мы можем бить по аэродромам и самолетам, которые атакуют Украину. По словам Михаила Подоляка, это странная позиция. Основная задача – уничтожение ресурсных возможностей России. Здесь говорится не только о стратегической авиации.

Украина имеет соответствующие инструменты, которые дают возможность атаковать на значительно большем расстоянии чем 300 километров. Это уже было продемонстрировано. Вопрос только инвестиций, чтобы существенно ускорить наращивание этих инструментов,

– отметил советник председателя ОПУ.

Если мы сможем уничтожать нужные цели, используя массированные удары большим количеством дальнобойного оружия, которое предоставят партнеры, то собственные дефицитные, дальнобойные инструменты мы используем по конкретным авиационным компонентам, по авиационной и стратегической инфраструктуре.

Как разрешение на удары изменит положение России

Важным в этом процессе также является изменение отношения к России. Как только будут сняты неформальные запреты, то это станет четким сигналом для многих стран, особенно нейтральных, что принято окончательное решение и Россия не останется безнаказанной.

Сейчас страны Глобального юга видят, что со страной-агрессором можно торговать, тесно общаться и это ни на что не влияет. Они понимают, что многие европейские и американские компании до сих пор работают на российских рынках, а в российском ракетостроении много западных компонентов.

Принятие решения, что мы бьем по территории России окончательно докажет, что она не является мощной державой, зафиксирует, что иметь с ней партнерские отношения опасно и дорого. А также покажет, что Россия – это не та страна, которая умеет защищаться.

Все это поставит под сомнение влияние Путина. Население, элиты начнут осознавать, что он настолько неэффективно начал военную компанию, что она привела к потерям, а не к приобретениям,

– подытожил советник главы ОПУ.