Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що вірити заявам Пєскова точно не варто. Це людина, яка не має доступу до конкретної інформації та мало в чому розуміється.

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На якому етапі ухвалення рішення

"Дискусія щодо надання дозволу продовжується. Мені здається, вона вийшла на фінішну пряму", – підкреслив Михайло Подоляк.

Він додав, що є два "тригери", які будуть чітко сигналізувати, що ми точно маємо дозвіл. Перший – це офіційна заява від Президента України, який інтенсивно працює у цьому напрямку. Наприклад, 11 вересня були зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії та Сполучених Штатів. Це ключові партнери, які мають остаточно ухвалити рішення.

Другий сигнал – заяви від президента чи прем'єра цих країн.

Також рішення може бути непублічним, але воно призведе до того, що суттєво збільшиться постачання відповідного далекобійного компонента, суттєво збільшиться кількість ураження цілей на території Росії,

– зауважив Михайло Подоляк.

Багато російських областей у повному обсязі відчують, що таке війна. Мовиться про десятки регіонів Росії. Тоді можна буде офіційно говорити про те, що бойові дії перейшли на інший етап. На цьому етапі абсолютно законно буде знищуватися інфраструктура війни країни-агресорки.

Для яких цілей потрібна далекобійна зброя

Партнери України заявили, що 300-кілометрова дальність польоту ракет нібито не розв'язує питання того, що ми можемо бити по аеродромах та літаках, які атакують Україну. За словами Михайла Подоляка, це дивна позиція. Основне завдання – це знищення ресурсних спроможностей Росії. Тут мовиться не лише про стратегічну авіацію.

Україна має відповідні інструменти, які дають можливість атакувати на значно більшій відстані ніж 300 кілометрів. Це вже було продемонстровано. Питання лише інвестицій, щоб суттєво пришвидшити нарощування цих інструментів,

– наголосив радник голови ОПУ.

Якщо ми зможемо знищувати потрібні цілі, використовуючи масовані удари великою кількістю далекобійної зброї, яку нададуть партнери, то власні дефіцитні, далекобійні інструменти ми використаємо по конкретних авіаційних компонентах, по авіаційній і стратегічній інфраструктурі.

Як дозвіл на удари змінить становище Росії

Важливим у цьому процесі також є зміна ставлення до Росії. Як тільки будуть зняті неформальні заборони, то це стане чітким сигналом для багатьох країн, особливо нейтральних, що ухвалене остаточне рішення й Росія не залишиться безкарною.

Зараз країни Глобального півдня бачать, що з країною-агресоркою можна торгувати, тісно спілкуватися і це ні на що не впливає. Вони розуміють, що багато європейських та американських компаній досі працюють на російських ринках, а в російському ракетобудуванні багато західних компонентів.

Ухвалення рішення, що ми б'ємо по території Росії остаточно доведе, що вона не є потужною державою, зафіксує, що мати з нею партнерські відносини небезпечно та дорого. А також засвідчить, що Росія – це не та країна, яка вміє захищатися.

Все це поставить під сумнів вплив Путіна. Населення, еліти почнуть усвідомлювати, що він настільки неефективно почав військову компанію, що вона призвела до втрат, а не до надбань,

– підсумував радник голови ОПУ.