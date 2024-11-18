Британия и Франция разрешили Украине бить по России, однако есть ограничения, – СМИ

Британия и Франция разрешили Украине применять переданные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Однако полной отмены ограничений не произошло.

Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил их высокопоставленный источник в военно-политических кругах, пишет 24 Канал.

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Дали ли Британия и Франция разрешение Украине бить по России

Согласно словам собеседника издания, Лондон и Париж не возражают против использования их оружия для ударов по российской территории.

Однако в то же время это разрешение на удары ракетами Storm Shadow/SCALP распространяется только на Курскую область.

Напомним, что издание Le Figaro ранее сообщало, что Британия и Франция позволили Украине наносить удары вглубь России с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, когда администрация Байдена сняла запрет на удары по России ракетами ATACMS дальнего радиуса действия. Однако вскоре эту информацию убрали с сайта.

Важно! Все, что известно о разрешении США на удары по России, читайте в материале 24 Канала.