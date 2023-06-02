Конфликт в Приднестровье: какие возможности есть у Украины для его разрешения

С началом полномасштабной агрессии России против Украины, тема урегулирования Приднестровского конфликта была предметом дискуссии между Украиной и союзниками. Для его урегулирования не следует применять военную силу.

В этом убежден руководитель программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. По его словам, изоляция Приднестровья сделает руководство этой псевдореспублики более договороспособным, сообщает 24 Канал.

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Приднестровье не представляет военной угрозы

Аналитик считает, что военный способ разрешения конфликта является достаточно рискованным шагом. Урегулирование проблемы Приднестровья гораздо проще, чем другие конфликты на территории постсоветского пространства.

"Для того, чтобы с Приднестровьем можно было договариваться, достаточно его просто изолировать. Находящийся там контингент не несет военной угрозы. Речь идет о нескольких сот так называемых российских миротворцах и лицах с российским гражданством, которые вряд ли будут воевать за "великую Россию", – считает Мельник.

Алексей Мельник о возможностях урегулирования Приднестровского конфликта: смотреть видео

После этого может возникнуть вопрос о миротворческой миссии, но для этого требуется соответствующий мандат ООН. Приднестровье не имеет возможности воевать даже с армией Молдовы.

Россия не может участвовать в переговорах

Он подчеркнул, что Россию нельзя приобщать к переговорам в качестве переговорщика. Она должна отвечать как сторона конфликта в Приднестровье.

"Молдова может попросить Украину прикрыть небо, чтобы не допустить вероятной высадки российского десанта. Другая серьезная угроза – склады с боеприпасами. Когда ситуация для России станет критической, она может использовать это в свою пользу", – добавил аналитик.

Что известно о Приднестровском конфликте