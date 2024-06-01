Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что данное разрешение на удары по России – такой себе "белый шум".
Кстати Зеленский объяснил, от чего зависит предоставление Украине разрешения бить по России без ограничений
Изменит ли что-то разрешение на удары по России
Свитан отметил, что удары российских захватчиков по Харькову вызвали волну серьезного возмущения в мире, в частности в тех странах, которые предоставляют нам вооружение. То есть возникла волна давления на руководителей с требованием разрешить Украине работать по российской территории их оружием.
По его словам, чтобы сбить эту волну, американским и европейским руководителям пришлось заявить о разрешении на такие удары по России. А по закрытым каналам при передаче вооружений были поставлены четкие ограничения практически на все дальние средства поражения.
Ведь, заметил он, из HIMARS мы можем бить только ракетами M31 с дальностью поражения 80 километров. Однако стартовые установки россиян стоят в 100 километрах от Харькова.
Вроде бы разрешили, но мы до стартовых установок не достанем этими боеприпасами,
– заявил полковник запаса.
То есть, добавил он, партнеры Украины попытались сбить накал, а никакого толку с этого практически нет. Ведь мы и так работаем стрелковым оружием вдоль линии боевого соприкосновения там, где оккупанты заходят. Пока что это разрешение – такой себе "белый шум".
Ограничения по ударам Storm Shadow
Полковник запаса отметил, что ВСУ также имеют ограничения и от Великобритании на удары Storm Shadow по России. Вероятнее всего, Белый дом "связал руки" британцам, которые сначала дали возможность нам работать этими ракетами, а потом ее забрали.
На нашей беде пиарится по меньшей мере полмира,
– сказал Свитан.
По его мнению, нужно делать примерно так, как действуют израильтяне: все им рассказывают, а те делают свое дело. Потому что иначе это не работает.
Разрешение США на удары по России: что известно
- Президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение бить по территории России переданным американским вооружением. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 31 мая рассказал, что оно касается непосредственно ударов по вражеским солдатам, которые сосредоточены по российскую сторону от границы, то есть для атак на военные цели.
- Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, разрешение пока что не касается дальнобойных ракет ATACMS. Однако Украина теперь, вероятно, сможет наносить удары по российской территории с помощью систем HIMARS, боеприпасов GMLRS и артиллерии.
- Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение американского лидера Джо Байдена по использованию Украиной оружия США для ударов по России. Он подчеркнул, что это позволит более эффективно защищать Украину и ее население от российской агрессии.