История с частичным разрешением на использование западного оружия по России касается не столько "хлопка" в Белгороде, сколько ослабления гипотетической угрозы повторного нападения на Киев и некоторого ослабления прямой угрозы обстрелов Харькова.

"Камней с неба" не будет

Некоторые на фоне соответствующих политических решений сразу поспешили рисовать картину, как ракеты Storm Shadow и ATACMS в режиме "камни с неба" начнут массированно выносить аэродромы и объекты ВПК непосредственно на российской территории.

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При этом они даже не померили линейкой то, что дальности этих ракет, мягко говоря, не хватит для таких ударов. Проблема и в том, что негласный запрет на использование по территории России оружия от стран Запада мог охватывать даже самые базовые элементы вооружения.

Например, помню, что прошлым летом Бельгия публично высказывала претензии, что ее автоматы используют бойцы отрядов российской вооруженной оппозиции во время рейда в Белгородскую область. Поэтому как-то и не удивительно, что бельгийцы заявляют запрет использовать переданные от них F-16 по территории России.

Или вот еще пример – прошлой осенью еще тогда командующий Объединенными силами Сергей Наев публично радовался, что получил в свое распоряжение батарею САУ "Богдана" как отечественных артсистем 155-го калибра, чтобы "насыпать" по россиянам, которые терроризировали приграничье Сумщины.

Можно вдаваться в вопрос – а что нельзя было раньше взять какие-то западные артсистемы 155-го калибра для стрельбы по россиянам по той линии государственной границы? Здесь ответ кроется в самом вопросе.

На этом фоне важно, что хоть Германия и не дала свой единственный тип дальнобойных ракет, но зато позволила хотя бы другое использовать, например САУ PzH 2000 (с дальностью стрельбы 40 километров) и MARS II (локализация M270, на 84 километра).

При чем здесь Киев и Харьков

Кто вдумчиво и внимательно следит за цифрами, то давно мог заметить следующий парадокс – официально заявленная численность Сил обороны Украины составляет более 1,1 миллиона военнослужащих. Это формально больше, чем весь оккупационный контингент (то есть 617 тысяч "штыков"), но людей в армии все равно не хватает.

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Один из аспектов – а надо же прикрывать 1000-километровую зону приграничья с Беларусью и Россией, которая после апреля 2022 года перестала быть зоной активных боевых действий, но постоянная российская военная угроза там оставалась.

Если кто-то считает, что по российским колоннам, которые тогда направлялись в Киев – ничего не работало, тот глубоко ошибается. Потому что "Байрактары" работали, Су-24М неуправляемым чугуном работали, даже 203-мм САУ "Пион" работали.

Но немного сложно стрелять по врагу, когда он уже прорвался на твою территорию, лучше стрелять пока он еще не пересек линию государственной границы. Именно на этот аспект и работает разрешение бить западным оружием по территории России.

Нарастание количества стран, которые дают соответствующее разрешение, заодно отодвигает гипотетическую перспективу повторного нападения на Киев.

По Харькову история структурно проще – разрешение на HIMARS и Patriot должно заставить россиян отодвигать подальше рубежи применения своей баллистики, и создать проблемы для самолетов с управляемыми авиабомбами. Ведь даже сброс УМПБ на Харьков происходит еще за 50 километров до границы с Украиной. Полностью это угрозу обстрелов для Харькова не снимет, но в оккупантов будут потери.

Другая проблема

Разрешения бить по России не решают проблемы, что западных ракет и снарядов банально мало. Есть в открытом доступе подсчеты от RAND по тому, что только для обороны ВСУ в этом году надо где-то 8 тысяч GMLRS, а для наступательных действий – все 25 тысяч. В 2025 году американский ВПК надеется сделать хотя бы 11 тысяч.

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История, что Франция будет передавать нам списанные, но восстановленные SCALP-EG возникла тоже не от хорошей жизни – потому что есть или такие ракеты, или вообще никаких. Однако и особого выбора тоже нет.

Советская артиллерия в строю ВСУ – там дальность стрельбы тоже ограничена в 20 – 25 километров, ну а запас ракет к ОТРК "Точка-У" неумолимо иссяк. В то же время вопрос о статусе "Ольхи" и "Нептуна" по наземным целям в публичном пространстве и так никто поднимать не спешит.