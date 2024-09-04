Победа или нечто большее: какой конец войны в Украине будет выгодным для США

Украина работает над получением разрешения на удары вглубь по России от Соединенных Штатов. Но пока в администрации Байдена пытаются выйти из сложной ситуации, что делать дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что внутри администрации Байдена идет противостояние условных двух кланов: сторонников "умеренной эскалации" и ястребов.

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Какой конец войны нужен для США

Идеологическим лидером группы "умеренной эскалации" является советник Джейк Салливан. К ястребам прежде всего принадлежит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представители "умеренной эскалации" боятся начала Третьей мировой войны. Они понимают, что Байден должен решительно реагировать на действия России. Но все нужно сделать так, чтобы не разжечь еще больший конфликт.

Тут еще важна роль Китая. С одной стороны, Украина должна победить. Потому что проигрыш Украины – проигрыш США. Но Россия не должна до конца проиграть. Потому что после проигрыша Россия становится сырьевым придатком Китая. Поэтому вопрос о предоставлении разрешений, о потенциальном начале Третьей мировой продолжает быть актуальным,

– сказал Краев.

Кроме того, главе КНР Си Цзиньпину также не выгодна победа России. В таком случае это будет появлением нового конкурента для Китая. Там не воспринимают Россию за равноправного союзника.