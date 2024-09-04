Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що всередині адміністрації Байдена йде протистояння умовних двох кланів: прихильників "поміркованої ескалації" та яструбів.

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Який кінець війни потрібний для США

Ідеологічним лідером групи "поміркованої ескалації" належить радник Джейк Салліван. До яструбів насамперед належить держсекретар США Ентоні Блінкен.

Представники "поміркованої ескалації" бояться початку Третьої світової війни. Вони розуміють, що Байден має рішуче реагувати на дії Росії. Але все потрібно зробити так, аби не розпалити ще більший конфлікт.

Тут ще важлива роль Китаю. З одного боку, Україна має перемогти. Бо програш України – програш США. Але Росія не має до кінця програти. Бо після програшу Росія стає сировинним придатком Китаю. Тому питання про надання дозволів, про потенційний початок Третьої світової продовжує бути актуальним,

– сказав Краєв.

Крім того, главі КНР Сі Цзіньпіну також не вигідна перемога Росії. У такому випадку це буде появою нового конкурента для Китаю. Там не сприймають Росію за рівноправного союзника.