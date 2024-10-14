Запад боится одной вещи: майор ВСУ предположил, почему до сих пор нет разрешения бить вглубь России

Союзники до сих пор не предоставили Украине разрешение на удары по России своим дальнобойным оружием. Ситуация тут непростая из-за опасений стран Запада.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, заметив, что разрешение на удары по России существенно помогло бы приблизить завершение войны. Но Запад до сих пор с этим затягивает.

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Почему Запад еще не дал разрешение

Как предположил Чечеринда, глобально Запад опасается распада России. Там не хотят, чтобы тамошняя территория разбилась на 10 – 15 государств, большинство из которых будет иметь собственное ядерное оружие. Поэтому союзники не идут на такие шаги, чтобы нанести сокрушительное поражение России.

Путин – это коллективная Россия. А в случае распада России появится таких 15 путинов с меньшими возможностями. Но это также будет опасно,

– сказал Чечеринда.

Несмотря на это, союзники имеют и свои проблемы. К примеру, Германия до сих пор может испытывать "фантомные боли" за Вторую мировую войну, поэтому там осторожно относятся к ударам по России западным оружием. А в Соединенных Штатах кандидат в президенты Дональд Трамп вообще достаточно специфически высказывается относительно войны в Украине.

У каждого своя история и свои проблемы. Поэтому никто не хочет подвергать себя еще одной огромной глобальной проблеме. Конечно, что нам трудно это понять. Если бы союзники раньше дали больше оружия и больше денег, то еще год назад могли бы выбить оккупантов из Украины. Но есть как есть,

– отметил Чечеринда.