Нашу позицию по дальнобойности услышали, – Зеленский анонсировал важные решения "Рамштайна"

Президент Зеленский заявил, что его команда уже начала готовиться к "Рамштайну". Глава государства ожидает, что на этом заседании будут приняты важные решения для Украины.

В обращении Зеленский вспомнил, что каждый день Россия использует по Украине около сотни управляемых авиабомб. По его словам, это постоянное напоминание партнерам о том, что они могут сделать, чтобы остановить этот террор.

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"Наши аргументы услышали"

Президент напомнил, что Украина требует больше дальнобойности и больше ПВО, а также более сильные санкции против России.

Сейчас – за эту неделю, в различных наших переговорах в Америке – нашу позицию, наши аргументы услышали максимально подробно. Так что уже любые вопросы лишние. И уже команды – наша и партнеров – начали готовиться к "Рамштайну",

– сообщил Зеленский.

Он отметил, что уже через полторы недели, в октябре, на "Рамштайне" Киев и его союзники должны определиться относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради справедливого мира.

Напомним, что президент США Джо Байден анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится в октябре в Германии на уровне лидеров.