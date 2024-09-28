Первыми о разрешении на удары вглубь России узнают россияне, – пресс-секретарь Зеленского

Украина уже длительное время пытается получить от партнеров разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России. В то же время у Зеленского заявили, что первыми о нем узнают россияне.

Впрочем, пока отсутствует окончательное решение относительно ударов по территории России дальнобойным оружием. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Когда Украина может получить разрешение на удары вглубь России

Накануне состоялся визит Владимира Зеленского в США, после которого, многие ожидали, что будет предоставлено разрешение на удары вглубь России.

Впрочем, по словам Никифорова, первыми о таком разрешении узнают россияне.

Первыми о разрешении бить вглубь территории России узнают сами россияне,

– заявил Никифоров.

Он добавил, что после этого будут официальные заявления о том, что Украина все же получила долгожданное разрешение от партнеров. Впрочем, пока окончательно решения нет.

"Но что можно сказать – президент провел переговоры со всеми абсолютно сторонами, от которых зависит это решение. Это те стороны, которые могут предоставить соответствующие возможности. Италия, Франция, Великобритания и, конечно, Соединенные Штаты", – сообщил пресс-секретарь.

Никифоров отметил, что хоть окончательного разрешения еще нет, Украина оказывает значительное давление на партнеров на разных уровнях, приводя аргументы и обоснования, которые объясняют, как разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием поможет достичь поставленных целей.