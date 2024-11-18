Украина получила разрешение на дальнобойные удары по России: как на это реагировали в мире

Соединенные Штаты предоставили разрешение Украине бить по российской территории предоставленными дальнобойными ракетами типа ATACMS. На это событие уже успели отреагировать в разных странах мира.

Одни страны одобрили такой шаг от Соединенных Штатов, одновременно были и такие государства, что осудили решение, и даже начали разбрасываться оскорблениями и угрозами. Какой была реакция в мире на разрешение США бить ATACMS по России – читайте в материале 24 Канала.

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Как реагировали в мире на разрешение Байдена бить по России ATACMS

США

В команде Дональда Трампа отказались говорить журналистам, согласовывал ли Байден решение о разрешении на удары по России ракетами ATACMS со своим преемником.

Однако один из представителей предположил, что Трамп может пересмотреть последние действия Байдена, когда он вступит в должность, что неудивительно, ведь о подобных мерах уже сообщали.

Отреагировал на новость о разрешении Байдена бить по России и соратник Трампа, американский бизнесмен Илон Маск. Он в соцсети Х сделал репост сообщения сенатора от штата Юта Майка Ли, который коротко подписал словом: "Правда".

Майк Ли в свою очередь репостнул новость о разрешении Байдена на дальнобойные удары, подписав его следующими предложениями: "Либералы любят войну. Война способствует укреплению правительства".

Эмоциональной реакцией на эту новость также поделился и сын избранного президента США Дональд Трамп-младший. Он обвинил военно-промышленный комплекс в попытке "развязать Третью мировую войну".

Кроме того, Дональд Трамп-младший истерично обвинил "поджигателей войны" в желании "заработать как можно больше денег" и назвал их "недоумками".

Россия

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит "немедленно" на якобы "беспрецедентный шаг" Вашингтона относительно разрешения на удары вглубь России от США ракетами ATACMS.

Это очень большой шаг к началу Третьей мировой войны, и американцы сделают его руками старого старца, уходящего, и который ни за что уже не будет отвечать через два месяца,

– заявил он.

В то же время пресс-секретарь вражеского МИД Мария Захарова заявила, что российский диктатор Владимир Путин уже высказывался на эту тему, говоря, что разрешение Запада бить по России их оружием Кремль будет воспринимать как "прямое участие" НАТО в войне.

Франция

В издании Le Figaro появлялась информация, что Великобритания и Франция позволили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow после решения Байдена по ATACMS. Однако впоследствии эту информацию убрали с сайта.

В то же время Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что Франция, которая предоставила Украине ракеты большой дальности, не изменила свою позицию относительно разрешений на нанесение ударов вглубь России.

Он отметил, что разрешение Киеву наносить удары по военным объектам в России остается "одним из вариантов", который все еще обсуждают.

Великобритания

Министр образования Великобритании Бриджит Филлипсон отметила, что ее страна остается "непоколебимой" в своей поддержке Украины, но не собирается идти по стопам США относительно разрешений на удары по России дальнобойным оружием.

В целом она воздержалась от комментариев относительно конкретных разрешений на удары вглубь России для Украины британским оружием.

Китай

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь также уже отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь территории России. Линь Цзянь отметил, что "в интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое решение по разрешению конфликта".

Польша

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, высказываясь о разрешении США наносить удары ракетами ATACMS по России, отметил, что "это ответ Путину на понятном ему языке".

На вступление северокорейских войск в войну и массированный ракетный удар России президент Байден ответил понятным для Путина языком – снятием ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право защищаться. Сила сдерживает, слабость провоцирует,

– написал он в соцсети Х.

Германия

Глава немецкого МИД Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС заявила, что разрешение США на удары вглубь России дальнобойным оружием является важным.

"Решение американской стороны, и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами, крайне важно сейчас", – заявила Бербок.

Венесуэла

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который дружит с Путиным, также прокомментировал разрешение Байдена на удары дальнобойным оружием вглубь России. Он в пропагандистском духе назвал Зеленского "нацистом" и сказал, что "ось зла нападает на нашу братскую Россию".

Правительства США, Франции и Великобритании – Священный союз зла – только что одобрили использование нацистским преступником Зеленским ракет дальнего радиуса действия для нападения на нашу братскую Россию,

– сказал венесуэльский диктатор.

Он также цинично заявил, что "американский империализм вступил в фазу безумия".