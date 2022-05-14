Разрушают дома и инфраструктуру: оккупанты превращают Луганскую область в пустыню

В Луганской области оккупанты ежедневно разрушают по меньшей мере 50 домов. Россия буквально пытается превратить область в пустыню.

Прошедшие сутки в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин россияне разрушили 50 домов, в Лисичанске попали в здание завода.

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По словам главы Луганской ОВА, такое количество домов Луганская область теряет каждый день.

Приблизительно такое количество жилья в этих общинах мы теряем каждый день. Следом за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню,

– сообщил Сергей Гайдай.

Разрушения на Луганщине за прошедшие сутки

В течение 13 мая россияне чаще всего обстреливали Попасную. Также за сутки есть 5 разрушенных домов в Троицком, 5 – в Викторовке, 11 – в Камышевасе, 5 – в Новозвановке, 5 – во Врубовке, 10 – в Золотом. Также по 5 в Тошковке и Катериновке.

Кроме этого, в течение дня повреждения получили 7 многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном, где также разрушены два частных дома. А в Лисичанске оккупанты обстреляли из артиллерии здания завода резиновых технических изделий.

Оккупанты лишают людей домов: фото Сергея Гайдая

В районе Рубежного враг продолжает оказывать активное огневое воздействие – разрушений может быть гораздо больше. Также россияне вели штурмовые действия в направлениях Золотого и Камышевахи,

– добавил Гайдай.

Ситуация на фронте:

В Луганской и Донбассе за сутки ВСУ отбили 10 атак врага. Наши военнослужащие уничтожили 5 танков, 5 артиллерийских систем, 6 единиц боевой бронированной техники, 7 вражеских автомобилей. Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Самая тяжелая ситуация на Слобожанском и Донецком направлениях, где россияне пытаются вести активное наступление.

Скорее всего, российские войска решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова под давлением контрнаступлений ВСУ. В последние дни они преимущественно не проявляют активности при контратаках украинских сил.

Эксперты считают, что Россия может перебросить остатки своих сил из-под Харькова в окружение Северодонецка и Лисичанска.

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