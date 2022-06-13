Разрушают все: россияне начали мощно обстреливать Лисичанск тяжелым калибром
Россияне мощно обстреливают Луганскую область, в том числе Лисичанск. Несмотря на то, что ситуация в городе очень сложная, эвакуация все еще возможна.
Россияне мощно обстреливают Лисичанск
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 канал. Он подчеркнул, что россияне готовят по Лисичанску тяжелое вооружение.
Внимание Россияне пытаются оцепить ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка
Очень мощно обстреливают уже и Лисичанск оружием из тяжелого калибра. Разрушают все, и гуманитарные штабы, ситуация очень сложная, но с Лисичанская эвакуация все еще возможна,
– подчеркнул Гайдай.
В Северодонецке ситуация еще хуже
В то же время эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях.
Российские захватчики полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем.
"Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены", - добавил Гайдай.Обратите внимание! Российские военные пытаются оцепить ВСУ в Луганской области. Враг в течение 13 июня вел штурмовые действия на Северодонецком направлении.
Актуально о ситуации в Луганской области
- После того, как россияне оккупировали 95% территории Луганской области, они сосредоточились на захвате Северодонецка.
- Поэтому в городе одна из наиболее напряженных ситуаций на фронте.
- Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила в семь БТГ на захват Северодонецка.
- Россия пытается отрезать Северодонецк от подконтрольной украинскому правительству территории. Для этого кафиры уничтожают мосты.
- В то же время сегодня в Генштабе сообщили, что у российской армии существенные проблемы с комплектованием подразделений на Донбассе – техники не хватает, так что штурмовые действия не имеют значительного успеха.