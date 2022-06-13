Разрушают все: россияне начали мощно обстреливать Лисичанск тяжелым калибром

Россияне мощно обстреливают Луганскую область, в том числе Лисичанск. Несмотря на то, что ситуация в городе очень сложная, эвакуация все еще возможна.

Россияне мощно обстреливают Лисичанск

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 канал. Он подчеркнул, что россияне готовят по Лисичанску тяжелое вооружение.

Внимание Россияне пытаются оцепить ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка

Очень мощно обстреливают уже и Лисичанск оружием из тяжелого калибра. Разрушают все, и гуманитарные штабы, ситуация очень сложная, но с Лисичанская эвакуация все еще возможна,

– подчеркнул Гайдай.

В Северодонецке ситуация еще хуже

В то же время эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях.

Российские захватчики полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем.

"Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены", - добавил Гайдай.

Актуально о ситуации в Луганской области

После того, как россияне оккупировали 95% территории Луганской области, они сосредоточились на захвате Северодонецка.

Поэтому в городе одна из наиболее напряженных ситуаций на фронте.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила в семь БТГ на захват Северодонецка.

Россия пытается отрезать Северодонецк от подконтрольной украинскому правительству территории. Для этого кафиры уничтожают мосты.

В то же время сегодня в Генштабе сообщили, что у российской армии существенные проблемы с комплектованием подразделений на Донбассе – техники не хватает, так что штурмовые действия не имеют значительного успеха.



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Российские военные пытаются оцепить ВСУ в Луганской области. Враг в течение 13 июня вел штурмовые действия на Северодонецком направлении.