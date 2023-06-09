Подрыв Каховской ГЭС: как ЕС поможет расследовать военное преступление
Евросоюз будет поддерживать расследование подрыва Каховской ГЭС. Ответственные за это преступление должны быть наказаны.
Об этом заявил еврокомиссар по Юстиции Дидье Рейндерс, передает корреспондент 24 Канала с заседания Совета юстиции и внутренних дел ЕС.
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В ЕС будут расследовать военные преступления
По словам еврокомиссара, Европейский союз будет поддерживать национальные расследования в Украине и международные расследования Международного уголовного суда.
Те, кто ответственен за международные преступления, совершенные против Украины, должны быть привлечены к ответственности и должны возместить ущерб, поэтому я сразу после объявления о разрушении Каховской дамбы связался с Генеральным прокурором Украины Андреем Костиным,
– сказал Рейндерс.
Еврокомиссар отметил, что генеральный прокурор Украины находится на связи с прокурором МУС Карином Ханом для организации совместного подхода к расследованию на национальном и международном уровнях.
В ООН "не уверены" в совершении военного преступления
Пока в ЕС намерены расследовать военные преступления российских захватчиков, Организация Объединенных Наций продолжает шокировать циничными заявлениями о техногенной катастрофе.
К слову, представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс в пятницу, 9 июня, заявил, что пока нет уверенности, что подрыв Каховской ГЭС – военное преступление. По его мнению, подрыв дамбы якобы "преждевременно" называют терактом.
Более того, он призвал сначала "провести независимое и прозрачное расследование", прежде чем обвинять Россию в террористическом акте и экоциде.
Поскольку обстоятельства инцидента остаются невыясненными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление,
– заявили в ООН.
В Офисе Президента Украины подвергли критике очередное заявление ООН. Михаил Подоляк заявил, что риторика ООН поражает своим "безупречным цинизмом", а также является фактом обнуления собственной репутации. Кроме того, в ОПУ считают, что Организация Объединенных Наций намеренно отказывается выполнять свои функции.