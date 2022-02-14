Разрушение Минских договоренностей, – Подоляк о вероятном признании Думой боевиков

Российская Дума собирается рассмотреть обращение к Владимиру Путину относительно официального признания боевиков. Однако текст Минских договоренностей вообще не предусматривает такой возможности.

Потому это очевидное разрушение всей логики "Минска". Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Россия разрушает Минские соглашения

Политик подчеркнул, что уже сам факт внесения в Госдуму проектов постановлений о признании на государственном уровне псевдоструктур доказывает, что для российской стороны постоянные упоминания "Минска" – это просто риторика и элемент пропаганды.

Стоит упомянуть, что российская сторона предпринимает и другие специфические шаги:

они пошли на принудительную паспортизацию жителей ОРДЛО,

создали и усиливают на оккупированных территориях рублевую зону,

пытаются интегрировать местную жизнь в российский административный механизм.

На сегодня никто не делал больших шагов на разрушение "Минска", чем российская сторона, к сожалению,

– подчеркнул Подоляк.

Поэтому чиновник считает, что Россия должна доказать свою приверженность Минским документам и восстановить хотя бы минимальное доверие.

Москва может признать боевиков

Россия уже восьмой год отправляет своих наемников на Донбасс и поставляет боевикам оружие. Однако теперь в Кремле задумали официально признать псевдореспублики на оккупированных территориях.

Госдума 15 февраля рассмотрит во время пленарного заседания палаты 2 проекта постановления о признании боевиков на оккупированном Донбассе. Затем эти обращения хотят направить президенту государства-агрессора Владимиру Путину.

Первый проект предусматривает, что после его одобрения, обращение Путину должны направить сразу. Такой вариант предложили коммунисты.

Второй проект внесли от путинской фракции "Единая Россия". В нем прописано, что обращение отправят не сразу к президенту, а сначала – в МИД, Минобороны и другие ведомства.

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