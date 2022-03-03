Разрушения от авианалетов и бомбардировок: как выглядит Харьков после ночи

Харьков продолжают бомбардировать. Ракеты разрушают не только военные и государственные объекты, а и дома мирных людей. В сети показали, как выглядит Харьков после еще одной ночи авианалетов.

Добавим, что оборона Харькова также не ослабевает, город полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. Никаких продвижений оккупантов нет.

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Ночью 3 марта людей попросили не выходить из укрытий, город снова бомбардировали.

Однако жители верят в победу и добавляют, что город отстроим.

Добавим, что в Украине уже неделю идет война. Россия безжалостна, она бросает бомбы и ракеты на гражданское население и одна из самых горячих точек – Харьков. В то же время российские пропагандисты рассказывают, что якобы успешно их циничные войска сражаются за Харьков, но это ложь, заявил журналист Юрий Бутусов.

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