В разрушенном Мариуполе оккупанты творят новую беду: пускают воду, непригодную для питья

Мариуполь, к сожалению, до сих пор находится под российской оккупацией. Захватчики пытаются наладить в городе водоснабжение, однако все, на что они способны – пустить по улицам непригодную для потребления воду.

Пока хороших новостей о гуманитарной ситуации в Мариуполе нет. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Вадим Бойченко, сообщает 24 канал.

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Вода, которая течет по улицам Мариуполя, может спровоцировать вспышку холеры или чумы

По словам Бойченко, в Мариуполе есть проблема, которая имеет признак гуманитарной составляющей – в городе нет питьевой воды. Ее очень сложно добывать. Горожане пытаются набирать воду в колодцах и колодцах.

Мэр напомнил, что кафиры практически полностью разрушили Мариуполь и совершили массовые убийства мирного населения. Сейчас в городе много больших, хаотических захоронений.

И сегодня мы видим, что эти оккупационные так называемые "руководители" что-то пытаются восстановить с точки зрения водоснабжения. Но они не имеют ни опыта, ни специальности, поэтому это приведет только к беде. Почему? Потому что эта вода, которую они пытаются сейчас восстановить и подать для Мариуполя, по рекам пошла по улицам города. И к этому прибавляется еще нерабочая канализация,

– заметил городской голова.

Вода течет по улицам Мариуполя и вымывает захоронения и канализацию. Дальше вся эта смесь движется в сторону рек и Азовского моря, загрязняя и колодцы, и колодцы, из которых мирные жители берут воду.

"Это должно образовать ту беду, о которой все уже сегодня говорят. Не только городские власти, но и говорят профессиональные врачи и ООН. Надо понимать, что это может повлечь за собой вспышку инфекционных заболеваний - холеры, чумы, дизентерии и других ", - добавил Бойченко. .

Поэтому он отметил, что в Мариуполе необходимо устроить четкую эвакуацию и определить зеленые коридоры, чтобы люди могли выезжать на подконтрольные ВСУ территории Украины.

"То есть мы сегодня приглашаем всех наших международных партнеров объединиться вокруг этой цели, чтобы наши мариупольцы могли выезжать из города", - отметил мэр.

По его словам, если эвакуация не состоится, нужно организовать поставки в Мариуполь медикаментов, чтобы больницы начали работать и медики смогли сдержать массовую вспышку инфекционных заболеваний. Бойченко заявил, что по словам врачей, эти болезни могут унести жизни тысяч мирных жителей, которые остались в городе и не могут эвакуироваться.

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Кафиры не могут нормально восстановить ни воду, ни электричество

Бойченко отметил, что благодарен компании "Метинвест" и непосредственному руководству комбината "Азовсталь", которые достаточно профессионально остановили и законсервировали предприятия. Это ограничило взрывоопасные и другие вещества, которые могли бы загрязнять воздух или воду.

Мэр добавил, что одновременно необходимо, чтобы специалисты дали оценку вражеской бомбардировке "Азовстали". Он отметил, что главари кафиров заявляют о том, что нужно снести предприятие. Однако, по словам Бойченко, просто разрушить его не получится, ведь к этому следует подойти профессионально.

"Мы видим, как они непосредственно подошли к подключению водоснабжения, электросети. Воду включили – залили весь город водой. Присоединились к электроснабжению – те, которые еще остались квартиры, вспыхнули . Наделали бедствия в городе", – заметил мэр.

Бойченко добавил, что городские власти уже обратились в ООН, чтобы Организация определила экспертов, которые могли бы приехать в Мариуполь и посмотрели на разрушения, которые россияне нанесли "Азовстали".

"Чтобы те главари, у которых есть какие-то заявления, за эти заявления несли непосредственную ответственность. За то, что они разрушат или что-то там построят", - добавил городской голова.

Бойченко подытожил, что необходимо, чтобы третья сторона дала оценку всем действиям, которые планируют кафиры. Все ведь должны понимать, что все будет безопасно.

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