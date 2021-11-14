Разрушенные деревья, поврежденные дома и отмененные рейсы: на Нью-Йорк обрушились ветры и град

В США сразу несколько штатов стали заложниками непогоды. Так, шквальный ветер, который местами был похож на торнадо, обрушился на Нью-Йорк и еще 3 ближайших штата.

Стихия повредила дома и повалила деревья. К счастью, сообщений о травмах среди людей пока нет.

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Последствия непогоды

Стихия накрыла восток США 13 ноября. В штатах зафиксировали сильный ветер, град и столбы воздуха, похожие на торнадо. Как следствие – непогода повредила дома, повалила деревья. На видео, снятых в пострадавших районах, видно, что в воздух поднимаются обломки. Также примерно 20 тысяч домов остались без электричества.

Главный метеоролог станции Райан Ханрахан сказал, что по крайней мере 2 ветровые колонны появились с явным признаком торнадо.

Что известно о торнадо в США?

Географические условия и климат во внутренних районах Соединенных Штатов способствуют образованию ураганов и торнадо. Более того, как пишет



Появление торнадо в США в целом объяснить просто. Теплый влажный воздух Мексиканского залива встречается с сухим холодным воздухом со Скалистых гор, зажатым воздушными потоками с востока страны. Это часто создает условия, ведущие к сильным грозам. Географические условия и климат во внутренних районах Соединенных Штатов способствуют образованию ураганов и торнадо. Более того, как пишет BBC , три четверти торнадо в мире приходятся на Северную Америку. Подавляющее большинство из них происходят в центральной части США – в регионе, который называют "Аллеей торнадо".Появление торнадо в США в целом объяснить просто. Теплый влажный воздух Мексиканского залива встречается с сухим холодным воздухом со Скалистых гор, зажатым воздушными потоками с востока страны. Это часто создает условия, ведущие к сильным грозам.

Где зафиксировали непогоду:

Национальная метеорологическая служба подтвердила сообщения о граде на Лонг-Айленде , а порывы ветра со скоростью 40 миль в час (более 64 километров в час) были зарегистрированы в аэропорту "Монток".

, а порывы ветра со скоростью 40 миль в час (более 64 километров в час) были зарегистрированы в аэропорту "Монток". Также были сообщения о небольшом граде в Коннектикуте .

. В целом из-за суровой погоды были задержаны 143 рейса, вылетающие из аэропортов Ньюарка, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Бостона.

Формирование шторма в Лонг-Айленде: смотрите видео



Последствия непогоды / Фото The Independent

Заметим, что только недавно – в конце октября – в городке Лейк-Чарльз, что в США, зафиксировали мощный торнадо. Ранения в результате бедствия получили два человека, с десяток домов получили существенные разрушения.