Разрушенные дома, десятки погибших: в Венесуэле чрезвычайное положение из-за наводнения

На западе и юге Венесуэлы ливневые дожди спровоцировали мощные наводнения. Жертвами стихийного бедствия уже стали более 20 человек. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Высокая вода разрушила десятки домов, более 1200 зданий были серьезно повреждены. В пострадавших регионах – значительные проблемы с электричеством и мобильной связью. Паводковые воды повредили трансформаторы.

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Мадуро подписал приказ о чрезвычайном положении

Есть также пропавшие без вести, сколько их – точно неизвестно, однако власти уверяют, что их поисками активно занимаются.

Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида,

– сказал Николас Мадуро во время совещания относительно стихийного бедствия.

В центре города Мерида открыли сбор гуманитарной помощи. Здесь люди могут получить воду, продукты и теплую одежду. В пострадавшие регионы направили бригады медиков.

По предварительным подсчетам, от удара стихии пострадали около 55 тысяч человек.

Смотрите видео из Венесуэлы:

Недавно ураган пронесся по Мексике

Отметим, что недавно непогода принесла сокрушительные наводнения в Мексику и США. Мексику накрыл ураган третьей категории Грейс. Его жертвами стали 8 человек.

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А в американском Теннесси возникло сильное наводнение, которое унесло более 20 жизней. Десятки пропавших местных жителей искали спасатели. Из-за непогоды заблокировало дороги, также повреждены вышки мобильной связи.