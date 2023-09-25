Россияне снова били по припортовой инфраструктуре, зернохранилищам, складским помещениям и человеческим домам. Кроме того, враги существенно повредили морской вокзал и отель.
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Что говорят в прокуратуре об атаке на морской вокзал
По данным следствия, в ночь на 25 сентября вооруженные силы России совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе. При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны,
– объяснили в прокуратуре.
Они установили, что своей атакой Россия:
- повредила объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения частного предприятия и несколько частных домовладений в пригороде Одессы;
- существенных разрушений потерпел одесский морвокзал и гостиница рядом, которая не работает.
По состоянию на утро 25 сентября специалисты еще уточняют данные о раненых и разбирают завалы.
В прокуратуре рассказали, что они устанавливают полный список повреждений и разрушений. На месте атаки россиян еще работают прокуроры, следователи СБУ и полицейские, которые фиксируют новое военное преступление России.
Разрушение морского вокзала в Одессе / Фото Одесской прокуратуры
Россия атаковала Одесскую область: коротко
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что Россия атаковала Одесскую область дронами и ракетами. Оккупанты попали по припортовой инфраструктуре, повлекли пожар в нежилой высотке Одессы, которую пожарные ликвидировали.
- Россия также повредила складское помещение и одно из частных домов Одесского района. Один человек в Одессе получил ранения, его госпитализировали с повреждениями обломками.
- Наталья Гуменюк рассказала, что россияне ударили по зернохранилищу и разрушили морской вокзал. Что касается последнего, то его могли атаковать "Калибрамы".
- Силы обороны юга Украины уточнили, что Россия в ночь на 25 сентября выпустила по Одесской области 19 ударных дронов типа Shahed-136/131, 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс", 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по различным областям.
- Наши военные сбили все вражеские "Шахеды" и 11 российских "Калибров". Подробнее об атаке россиян читайте по ссылке.