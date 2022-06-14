Разрушены 45 миллионов квадратов жилья: правительство утвердило единственную справку, фиксирующую убытки

Кабмин создал Специальную комиссию, которая будет осуществлять аудит ущерба, который украинцам нанесла Россия. Правительство также утвердило единую форму для фиксации ущерба.

Об этом рассказал премьер Денис Шмигаль на заседании правительства. Шмигаль отметил, что для Кабмина восстановление Украины – это стратегическая задача.

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Правительство параллельно считает убытки и разрабатывает план восстановления

Подсчитать все убытки, причиненные оккупантами, подготовить план восстановления, найти ресурсы для его реализации. Все эти три проекта проходят параллельно и прямо сейчас,

– подчеркнул премьер-министр.

Правительство создало специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного российским вторжением. Речь идет не только о разрушенной инфраструктуре, но и жилых домах, вреде для экологии и нереализованных доходах бизнеса.

Повреждено 45 миллионов квадратных метров жилья

Только по предварительным подсчетам, кафиры разрушили 45 миллионов квадратных метров жилья. Некоторые города и села превращены полностью в руины.

Правительство утвердило единую форму для фиксации нанесенного ущерба – именно в отношении жилья. Ведь раньше форма была произвольной, так что возникало много вопросов. Теперь каждый гражданин, у которого отобрали дом кафиры, сможет получить цифровой документ.

Как будет происходить процесс

Правительство утвердит акт обследования и механизм его составления. Будут созданы региональные комиссии в общинах – каждый из 3 человек. Они будут восполнять акт о повреждении. Документ будут утверждаться цифровыми подписями.

Все новые акты будут составлять через систему Действия. Все предыдущие – отцифруют.

Ответственными за процесс будут органы местных властей.

Впоследствии будет разработана унифицированная расчетная оценка стоимости убытков.

Например, если в одном доме стояли окна разной категории и стоимости, то возмещаться стоимость имущества по унифицированному стандарту. Будет считаться средняя цена обычных окон, а не цена, по которой каждое конкретное окно покупалось раньше,

– объяснил Шмигаль.

Именно так будут устанавливать сумму ущерба по каждому объекту, которую впоследствии возместят людям.

Правительство ожидает принятия законопроекта о компенсации за объекты поврежденного имущества. Сейчас документ – на рассмотрении парламента.

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Возмещение средств произойдет после передачи российских активов

В Кабмине объяснили, что полноценно возместить средства смогут, когда конфискованные Западом активы России передадут Украине.

Заявки о возмещении имущества в Действии

В настоящее время украинцы подали более 206 тысяч заявлений в приложение "Действие".

Все эти заявления прорабатываются органами на местах. После обработки человек может видеть в действии документ о подтверждении убытков.

Вероятно, возврат средств тоже будет происходить через Действие.

Минимальная оценка этого ущерба сейчас – 40 миллиардов долларов.

В настоящее время фиксация ущерба возможна только на деоккупированных и безопасных территориях.

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