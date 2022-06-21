Разрушены вагоны и ранен мужчина: появились фото последствий обстрела харьковского метро

Российские оккупанты 20 июня обстреляли харьковский метрополитен. Известно, что в результате взрыва ранения получил 61-летний работник депо.

Пострадавшего мужчину с травмами головы доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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Из-за обстрелов в полиции возбуждено дело

Россияне открыли огонь по метрополитену около 23:55. В результате обстрелов повреждена крыша, частично разрушены стены, а также выбиты оконные рамы. Кроме того, взрывная волна повредила стену против выхода из депо и частично разрушила вагоны.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Работа полиции осуществлялась совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

– рассказали правоохранители.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины.



Последствия обстрела метрополитена в Харькове



Россияне повредили поезда метро



Обломки от обстрелов здания метрополитена



Взрывная волна повредила стену возле метрополитена

Напомним, ранее начальник главного управления полиции Харьковщины Владимир Тимошко говорил, что пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжести. Он назвал такие удары "криком отчаяния врага". Ведь так россияне надеются, что харьковчане начнут паниковать и массово уезжать из города.

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Детали об обстрелах Харькова 21 июня

Российские оккупанты в обед обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате погибли 5 жителей Индустриального района города, а еще 11 – получили ранения. Кроме того, разрушения получили жилые и коммерческие дома. Обратите внимание, что в этом районе нет никаких военных объектов.

На севере Харьковской области 8-летняя девочка погибла из-за сильных осколочных ранений. Мать ребенка получила повреждения. Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что это произошло в селе Безруков Дергачевской общины.

Кроме того, под вражеский огонь попал Чугуев. Там погибли 6 местных жителей, а еще 3 – получили ранения.

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