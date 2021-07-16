Разрушительное наводнение в Европе задело Бельгию: погибли люди – ужасные видео
Источник:La Libre
Из-за сильных ливней в Бельгии бушует наводнение. Непогода унесла жизни по меньшей мере 11 человек.
Власти сообщили, что эвакуируют людей, которые живут у реки Маас. На обнародованных кадрах заметно, что машины плавают посреди дорог в воде.
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В Бельгии сильное наводнение унесло жизни людей
Из-за непогоды по состоянию на вечер 15 июля в Бельгии погибли 11 человек. Власти объявили эвакуацию во всех муниципалитетах провинции Лимбург. Все из-за ливней, которые привели к сильному затоплению.
Предварительно известно, что в провинции Лимбург за сутки выпало 130 миллиметров осадков, а в провинции Льеж – 150 миллиметров.
Местные жители распространяют видео и комментируют ситуацию. Они рассказали, что уровень наводнения на востоке страны поражает. В частности, ужасная ситуация в городе Пепинстер в провинции Льеж.
По одной из главных дорог через центр города несется бурный поток,
– написал пользователь.
Непогода сносит машины: смотрите видео
Наводнение наделало много бед в городах Бельгии: смотрите видео
Кратко о наводнении в Европе
- 14 июля в Германии начались сильные ливни. Из-за этого уровень воды очень вырос. Местные жители отметили, что никогда не видели такого разрушительного потопа.
- Наводнение и разрушение причинил циклон Бернд. По последним данным, непогода унесла жизни уже 59 человек, среди них 2 спасателя. Еще по меньшей мере 1 300 человек числятся пропавшими без вести.
- Также непогода свирепствует во Франции и Нидерландах.