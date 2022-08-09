Разрыв Финляндии и россии уже надолго, – активист рассказал, как на это реагируют рядовые финны

Недавно в столице Финляндии был демонтирован памятник "Мир во всем мире". Скульптуру в 1989 году Хельсинки подарил Советский Союз. Сами же финны очень активно помогают украинцам, которые должны были покинуть дом.

Об этом 24 каналу рассказал глава Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул. Он также отметил, что украинцы в Финляндии тоже рядом с опасностью, своего рода – ведь граница с непредсказуемыми россиянами тоже близка.

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"По моему мнению, Финляндия все же продолжит свою линию, ведь сегодня, настроения в обществе очень четкие. Один из последних опросов показал, что 90% финского общества считают, что сотрудничество Финляндии и Украины – очень важно", – говорит Василий Гуцул.

Финны начали понимать, что этот разрыв с россиянами, фактически навсегда, или на долгое время,

– отметил активист.

Детальнее о поддержке Украины в Финляндии: смотрите видео

Финны поддерживают Украину любым способом

В финском городе Лаппеенранта, куда россияне из санкт-Петербурга ездят на шопинг, каждый день будут включать гимн Украины. Так, местное население хочет продемонстрировать солидарность с украинским народом.

Финляндия может ограничить выдачу туристических виз для россиян

В Финляндии ведутся дискуссии по поводу того, чтобы прекратить выдачу туристических виз россиянами. Причина в том, что россияне используют шенгенские визы для въезда в другие страны ЕС и обходят режим санкций.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что россиянам следует ограничить выдачу туристических виз на общеевропейском уровне, информирует yle.fi.

Эстония уже готовит предложения для Евросоюза, чтобы прекратить выдачу виз россиянам.