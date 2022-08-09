Про це 24 каналу розповів голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул. Він також зазначив, що українці у Фінляндії теж поруч із небезпекою, свого роду – адже кордон із непередбачуваними росіянами також близько.

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"На мою думку, Фінляндія все ж продовжить свою лінію, адже на сьогодні, настрої у суспільстві дуже чіткі. Одне із останніх опитувань показало, що 90% фінського суспільства вважають, що співпраця Фінляндії і України – дуже важлива", – каже Василь Гуцул.

Фіни почали розуміти, що цей розрив із росіянами, фактично назавжди, або ж на довгий час,

– зазначив активіст.

Детальніше про підтримку України у Фінляндії: дивіться відео

Фіни підтримують Україну у будь-який спосіб

У фінському місті Лаппеенранта, куди росіяни з санкт-пєтєрбурга їздять на шопінг, щодня вмикатимуть гімн України. Так місцеве населення хоче продемонструвати солідарність з українським народом.

Фінляндія може обмежити видачу туристичних віз для росіян

У Фінляндії точаться дискусії щодо того, аби припинити видачу туристичних віз росіянами. Причина в тому, що росіяни використовують шенгенські візи для в'їзду в інші країни ЄС та оминають режим санкцій.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні, інформує yle.fi.

Додамо, що Естонія вже готує пропозиції для Євросоюзу, аби припинити видачу віз росіянам.