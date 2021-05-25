Разумков и Аваков заключили "союз" из-за конфликта с Офисом Президента, – СМИ

По информации СМИ, для укрепления своих позиций во власти Дмитрий Разумков решил наладить отношения с Арсеном Аваковым. Пишут, что спикер заключил политический союз с главой МВД.

Такие действия главы Верховной Рады вызвали обеспокоенность в ОП, ведь у Банковой непростые взаимоотношения с министром. Об этом сообщает издание НВ, ссылаясь на источники, близкие к Дмитрию Разумкову.

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Тем не менее, соратники спикера не считают налаженные отношения с Арсеном Аваковым "союзом против Офиса Президента".

Кроме этого, глава Рады наладил контакты с лидерами парламентских фракций "Европейской Солидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ.

Зеленский против Разумкова

В материале также рассказывается, что отношения президента Владимира Зеленского и спикера Дмитрия Разумкова разрушились осенью 2020 года.

Тогда, по данным НВ, на Банковой решили собирать голоса за увольнение действующего главы Верховной Рады с должности, но этот план провалился и окончательно разрушил взаимоотношения между политиками.

Долгое время СМИ пишут, что Дмитрий Разумков готовится идти на президентские выборы в 2024 году. Со своей стороны Владимир Зеленский говорит, что "пока рано говорить" о втором сроке . Однако в "Слуге народа" его просят баллотироваться снова.

К слову, опрос социологической группы "Рейтинг", который проводили 16 – 18 мая 2021 года, свидетельствует, что Владимир Зеленский имеет самый высокий рейтинг среди политиков.

Отмечается, что если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 30% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу нашего государства.