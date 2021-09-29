Об этом в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко сказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он считает, что пока шансов у Разумкова на самостоятельную карьеру в политике мало.

Обратите внимание Разумкова не пригласили: Арахамия объяснил, почему "слуги" не зовут спикера в Трускавец

"Разумков давно уже не является членом команды президента. Был вопрос только по какому сценарию он себя обозначит в политике как отдельная личность, которая возглавляет какую-то отдельную политическую силу", – сказал политтехнолог.

Для Разумкова разрабатывают сценарии

По словам Сергея Гайдая, пока планы Дмитрия Разумкова непонятные, но есть информация, что у спикера парламента уже давно есть команда консультантов, которая просчитывает для него сценарии.

Не понимаю, какие шансы у него (сделать самостоятельную карьеру – 24 канал) пока он не заявит, какие цели у него в политике, почему он не с президентом, что его не устраивает,

– сказал Гайдай.

Читайте также Нужен откровенный разговор с Разумковым и Зеленским, – заместитель Арахамии

Собственно Дмитрий Разумков 22 сентября заявил, что готов к отставке в случае того, если такое решение будет принято его коллегами. В то же время сам покидать должность председатель Верховной Рады не собирается.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Ситуация вокруг "слуг" и Разумкова: коротко