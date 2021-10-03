Разумков, Саакашвили и разговор с Путиным: главное из брифинга Зеленского в Трускавце

Владимир Зеленский 3 октября провел брифинг в Трускавце. Туда украинский лидер прибыл на съезд фракции "Слуга народа".

Во время разговора с журналистами президент обсудил вопросы, которые сейчас находятся на повестке дня в украинской политике. В частности, говорилось о вероятном отзыве спикера Дмитрия Разумкова и Деле Михеила Саакашвили.

Заметьте Зеленский рассказал, какова доля Донбасса и Крыма в Плане трансформации Украины

Вероятная отставка Разумкова

Зеленский заявил, что ситуация с отзывом спикера Разумкова – это внутрифракционный вопрос. "Слуга народа", делегировавший Разумкова на эту должность, имеет к нему "миллион вопросов".

Большинство из них адресованы Разумкову не как председателю Верховной Рады, а прежде всего как человеку, которого делегировала команда.

Зеленский подчеркнул, что отстраненность спикера от "Слуги народа" имеет конкретное объяснение. Разумков видит личную политическую жизнь. Он уже перестал быть членом команды.

Кроме того, президент напомнил, что спикер не поддерживал санкции против Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

Если ты не поддерживаешь санкции против Медведчука и тому подобное и таких примеров много, то ты делаешь свой путь. Так же, как и закон об олигархах,

– подчеркнул Зеленский.

Он признался, что таких примеров во время съезда фракции привели немало. В то же время Зеленский признал: раньше у них с Разумковым были открытые отношения.

Брифинг Зеленского в Трускавце / Фото Валентины Полищук, 24 канал​

Дело Саакашвили

Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от дела Михаила Саакашвили в Грузии. Политика задержали по возвращении на родину 1 октября.

По словам президента, Украина будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином. Будет продолжаться активная работа. К ней присоединятся все необходимые институты.

"В частности МИД и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими правительствами, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься", – заверил Зеленский.

Разговор с Путиным

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, этот разговор нужен не только Украине, но и России.

Президент отметил: его встреча с главой Кремля тет-а-тет может принести "неожиданный результат".

"Если будет встреча тет-а-тет, я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул: он готов к встрече с Путиным в любом формате. В частности, нормандском. Это "поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма".

Актуально Ноль, даже не один балл, – Зеленский заявил, что до него СНБО совсем не работал

Собственные встречи с олигархами

Зеленский отметил, что он несет наибольшую ответственность за встречи с олигархами. Она может ударить и по рейтингу президента, и по рейтингу "Слуги народа".

Именно поэтому президент заинтересован в публичности своих встреч с представителями крупного бизнеса. По словам Зеленского, все разговоры должны происходить на Банковой. Там обычно присутствуют журналисты.

Кроме того, президент отметил: все его встречи с олигархами имеют определенную необходимость. В частности, борьбу с пандемией коронавируса. Также украинский лидер пригласит на разговор представителей крупного бизнеса, если Украина получит право на проведение Олимпийских игр.

Зеленский подчеркнул, что во всех остальных случаях такие встречи его просто не интересуют.

ДТП с Трухиным

Президент впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Украинский лидер отметил, что ждет выводов правоохранителей.

В то же время президент подчеркнул: если бы авария привела к чьей-то смерти, отреагировали бы мгновенно.

"Там никто не погиб. Слава Богу, все живы – и это самое главное. Если бы там что-то такое произошло, то поверьте – человека (Трухина – 24 канал) уже не было бы", – заявил президент.

Порошенко и спецоперация с вагнеровцами

Отвечая на вопрос о вагнеровцах Зеленский подчеркнул, что точно не участвовал в российской спецоперации. В то же время он посоветовал допросить гетмана Петра Порошенко.

"Гетьман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он участвовал в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать", – заявил Зеленский.

Украинский лидер также еще раз напомнил, что обсуждал ситуацию вокруг вагнеровцев с Александром Лукашенко. И тот заверил, что выяснит все детали.

Вероятность пойти на второй срок

Зеленский заявил, что не готовится ко второму сроку президентства. Украинский лидер намерен выполнить все свои обещания до конца первой каденции.

В частности, в сфере законодательства сейчас удалось выполнить 30 – 35% предвыборной программы.

В то же время если все задуманное удастся реализовать быстрее, чем закончится каденция, Зеленский не планирует уходить с поста президента.

"Если я успею это сделать за 4,5 года, то это не значит, что за пол года до конца своей каденции я уйду. Нет, я до конца точно поработаю", – заявил Зеленский.

Покушение на Шефира

Президент рассказал, что по делу о покушении на Сергея Шефира правоохранители уже вызвали "много людей с очень известным именами". В то же время раскрыть детали Зеленский пока не может, ведь идет следствие.

Украинский лидер отметил: обстрел автомобиля Сергея, был именно покушением.

"Я не могу говорить о заказчиках, идет следствие, много людей с очень известным именами – с кем-то общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает – вызвали в соответствующие правоохранительные органы", – подчеркнул президент.

Зеленский в Трускавце: главное