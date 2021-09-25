Разумков заявил, что закон об олигархах можно обжаловать в Конституционном суде
Источник:24 канал
Новопринятый законопроект об олигархах можно обжаловать в Конституционном суде. Причиной тому является нарушение регламента во время голосования.
Поэтому закон может быть снова заблокирован оппозицией. Об этом заявил Дмитрий Разумков в программе "Свобода слова Савика Шустера".
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"Преднамеренное блокирование деолигархизации"
Он отметил, что закон приняли с правовой коллизией, которую нужно исправлять. К тому же теперь оппозиционные силы имеют повод обратиться в суд и так в дальнейшем затянуть деолигархизацию Украины.
Это, что было сделано, дает сегодня возможность оппозиции обращаться в Конституционный суд, для того, чтобы снова заблокировать этот процесс. Мне кажется, что это было сделано намеренно вчера, для того, чтобы создать условия для дальнейшего блокирования процесса деолигархизации,
– заявил Разумков.
Впрочем, он иронично отметил, что для чего нужна блокировка – это другой вопрос.
Заседание 23 сентября спикер парламента сравнил с днем голосования за "диктаторские законы Януковича" 16 января 2014 года. Мол, все сделали в спешке, а авторов правок даже не приглашали на комитеты. Сам же Разумков отсутствовал из-за самоизоляции.Напомним! Разумков сразу же после голосования "потроллил" нардепов из-за противоречивых правок. Он иронично сказал "Спасибо, что проголосовали за мою правку!". На самом же деле Рада даже не рассматривала его правку.
Разумков вступает из-за этого законопроекта в конфликты
В этой же программе Дмитрий Разумков жестко поспорил со своим заместителем Русланом Стефанчуком и главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко относительно антиолигархического закона. Спикер парламента даже заявил, что за должность не держится и если Рада проголосует, то уйдет в отставку.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не сомневается в том, что Разумков не поддержал бы президентский законопроект. Все из-за того, что фракция не поддержала правки, которые он внес.
Законопроект об олигархах: главное
- Его разработку инициировал Владимир Зеленский и внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.
- Он имеет целью превратить олигархов в бизнесменов и минимизировать их влияние на экономику и политику Украины. Для этого будет создан реестр олигархов, в который попадут лица, соответствующие 3 из 4 критериям.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в список олигархов в Украине можно отнести 13 человек.
- Впрочем, из-за коллизий в правках закон будут пересматривать снова. В законе об олигархах одновременно учли 3 противоречивые поправки – 396, 398, 406. Они касаются механизма определения олигарха.