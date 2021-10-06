Разумков затягивает время, – "слуги" возмутились из-за повестки дня заседания Верховной Рады

Члены фракции "Слуга народа" назвали действующую повестку дня заседания Верховной Рады нелегитимной. Все потому, что вопросы, которые планируют обсудить нардепы, не были предварительно согласованы.

Общую позицию "слуг народа" озвучила пресс-секретарь президентской фракции Юлия Палийчук.

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Она отметила, что повестка дня Верховной Рады, которая размещена на официальном сайте парламента, является нелегитимной, поскольку спикер парламента так и не собрал согласительный совет для ее принятия.

Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости 3 дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, это просто затягивание времени,

– заявила Палийчук.

По словам пресс-секретаря "Слуги народа", президентская фракция не будет проводить заседание по "нелегитимной повестке дня". В качестве альтернативы, она предложила другой вариант.

Он состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Говорится о постановлениях, связанных с:

переименованием населенных пунктов,

проведением выборов,

изменением границ населенных пунктов,

разнообразными ратификациями и тому подобное.

Эти вопросы также важны, поскольку общины на местах ждут этих решений парламента уже достаточно долго,

– пояснила Палийчук.

Она добавила, что также 6 октября должны рассмотреть вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. В "Слуге народа" предложили кандидатуру депутата Данила Гетманцева.

Нардепы 4 октября собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что подписей – 190

Сам Разумков заявлял, что на этой неделе его могут отправить в отставку из-за особенностей регламента. Однако уже 5 октября Разумкова отстранили от должности спикера Верховной Рады.

Полный текст публикации Юлии Палийчук:

Фракция "Слуга народа" считает, что действующий порядок дня Верховной Рады, который размещен на официальном сайте парламента, является нелегитимным, поскольку спикер ВР так и не собрал согласительный совет для его принятия.

Наша фракция считает, что заявление председателя ВР о необходимости 3 дней для технической подготовки заседания Согласительного совета, это просто затягивание времени. По нелегитимной повестке дня мы не будем проводить заседание, поэтому наша фракция предложила другой вариант, который не требует предварительного утверждения. Он состоит из вопросов, которые не требуют внесения в повестку дня. Это постановления, связанные с переименованием населенных пунктов, проведением выборов, изменением границ населенных пунктов, разнообразными ратификациями и тому подобное.

Эти вопросы также важны, поскольку общины на местах ждут этих решений парламента уже довольно долго. Также сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Данил Гетманцев.

Ожидаем, что сегодня оппозиция будет пытаться блокировать нашу работу и не оставит попыток отозвать председательствующего на заседании Рады. Все эти вопросы мы будем рассматривать исключительно в пределах регламента ВР.