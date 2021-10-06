Спільну позицію "слуг народу озвучила речниця президентської фракції Юлія Палійчук.

Важливо Арахамія обдзвонював депутатів через підписи щодо Разумкова: яка ситуація у Раді

Вона наголосила, що порядок денний Верховної Ради, розміщений на офіційному сайті парламенту, є нелегітимним, оскільки спікер парламенту так і не зібрав Погоджувальну раду для його ухвалення.

Наша фракція вважає, що заява голови Ради про необхідність 3 днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, є просто затягуванням часу,

– заявила Палійчук.

За словами речниці "Слуги народу", президентська фракція не проводитиме засідання за "нелегітимним порядком денним". Як альтернативу, вона запропонувала інший варіант.

Він складається із питань, які не потребують внесення в порядок денний. Мовиться про постанови, пов'язані з:

перейменуванням населених пунктів,

проведенням виборів,

зміни меж населених пунктів,

різноманітні ратифікації тощо.

Ці питання також є важливі, оскільки громади на місцях чекають на ці рішення парламенту вже досить довго,

– пояснила Палійчук.

Вона додала, що також 6 жовтня мають розглянути питання про те, хто завтра вестиме засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. У "Слузі народу" запропонували кандидатуру депутата Данила Гетманцева.

Зверніть увагу! Нардепи 4 жовтня зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що підписів – 190.

Сам Разумков заявляв, що цього тижня його не можуть відправити у відставку через особливості регламенту. Проте вже 5 жовтня Разумкова відсторонили від посади спікера Верховної Ради.

Повний текст публікації Юлії Палійчук:

Фракція "Слуга Народу" вважає, що чинний порядок денний Верховної Ради, розміщений на офіційному сайті парламенту, є нелегітимним, оскільки спікер ВР так і не зібрав Погоджувальну раду для його ухвалення.

Наша фракція вважає, що заява голови ВР про необхідність 3 днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, є просто затягуванням часу. За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження. Він складається із питань, які не потребують внесення в порядок денний. Це постанови, пов'язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.

Ці питання також є важливі, оскільки громади на місцях чекають на ці рішення парламенту вже досить довго. Також сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра вестиме засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Ми пропонуємо, щоб це був депутат нашої фракції Данило Гетманцев.

Очікуємо, що сьогодні опозиція намагатиметься блокувати нашу роботу й не полишить спроб відкликати головуючого на засіданні Ради. Усі ці питання ми будемо розглядати виключно в межах регламенту ВР.