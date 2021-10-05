Про це розповіла парламентська кореспондентка 24 каналу Альона Чернецька. 4 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть ходив до апарату Верховної Ради, щоб верифікували кожен підпис, який поставили депутати під підписним листом щодо Разумкова. Цього вимагає процедура.

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Арахамія телефонував депутатам

У "Слузі народу" пожартували, що у роботі деяких соцмереж і додатків для листувань стався масштабний збій якраз через те, що Давид Арахамія активно всім писав, щоб перевірити кожен підпис.

Вчора Арахамія, до речі, може через це перестав працювати WhatsApp, обдзвонював депутатів, мене зокрема. Сказав: "Включіться на відео і скажіть, що ви підписували (листи щодо Разумкова – 24 канал)",

– розповів нардеп Олександр Качура.

Відповідне підтвердження було необхідним для апарату парламенту. Зокрема, порівнювали підписи, розповів Качура.

Зверніть увагу! Нардепи 4 жовтня зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що підписів – 190.

Корнієнко: Порядок денний – "неіснуючий"

В кулуарах сперечались, чи взагалі дозволяє регламент так швидко звільняти голову Верховної Ради, адже потрібно:

щоб свій звіт підготувала рахункова палата, це займає понад 10 днів;

щоб підготував доповідь сам голова Верховної Ради.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що наразі у парламенті перебувають в "неіснуючому порядку денному" і спікер пропонує ним рухатись.

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