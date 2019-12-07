Разумков провел закрытую встречу с лидерами фракций накануне нормандского саммита

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал лидеров всех парламентских фракций, чтобы обсудить с ними грядущий нормандский саммит, который запланирован на 9 декабря в Париже. На встрече также присутствовал помощник президента Андрей Ермак. Он отвечает за международные переговоры.

О встрече Разумкова и лидеров фракций в преддверии переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, встреча состоялась 6 декабря в 8:00 утра в кабинете председателя Верховной Рады.

Мы четко обсудили, без камер, каждый вопрос-ответ, какова наша стратегия, какие есть сценарии, риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры. Потому что как сказал наш президент, не все можно сказать на камеры перед переговорами,

– отметил парламентарий.

К слову, 7 декабря президент Владимир Зеленский намерен провести закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Что известно о встрече в "нормандском формате"