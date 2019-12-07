Разумков провел закрытую встречу с лидерами фракций накануне нормандского саммита
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал лидеров всех парламентских фракций, чтобы обсудить с ними грядущий нормандский саммит, который запланирован на 9 декабря в Париже. На встрече также присутствовал помощник президента Андрей Ермак. Он отвечает за международные переговоры.
О встрече Разумкова и лидеров фракций в преддверии переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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По его словам, встреча состоялась 6 декабря в 8:00 утра в кабинете председателя Верховной Рады.
Мы четко обсудили, без камер, каждый вопрос-ответ, какова наша стратегия, какие есть сценарии, риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры. Потому что как сказал наш президент, не все можно сказать на камеры перед переговорами,
– отметил парламентарий.
К слову, 7 декабря президент Владимир Зеленский намерен провести закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Что известно о встрече в "нормандском формате"
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.