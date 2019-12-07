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      Разумков провів закриту зустріч з лідерами фракцій напередодні нормандського саміту

      236 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / Соцмережі

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав лідерів усіх парламентських фракцій, аби обговорити з ними прийдешній нормандський саміт, який заплановано 9 грудня в Парижі. На зустрічі також був присутнім помічник президента Андрій Єрмак. Він відповідає за міжнародні перемовини.

      Про зустріч Разумкова та лідерів фракцій на передодні перемовин лідерів країн "нормандської четвірки" у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      Зверніть увагу! Нормандський саміт у Парижі: останні очікування України та Росії

      За його словами, зустріч відбулася 6 грудня о 8 годині ранку в кабінеті голови Верховної Ради.

      Ми чітко обговорили, без камер, кожне питання-відповідь, якою є наша стратегія, які є сценарії, які є ризики, чого ми боїмось, які є червоні лінії. Але не на камери. Тому що як сказав наш президент, не все можна сказати на камери перед переговорами,
      – зазначив парламентар.

      До слова, 7 грудня президент Володимир Зеленський має намір провести закрите засідання Ради національної безпеки та оборони.

      Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      як розгорталися останні події навколо нормандського саміту:
      Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Дмитро Разумков Верховна Рада Андрій Єрмак Давид Арахамія
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