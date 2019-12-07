Разумков провів закриту зустріч з лідерами фракцій напередодні нормандського саміту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав лідерів усіх парламентських фракцій, аби обговорити з ними прийдешній нормандський саміт, який заплановано 9 грудня в Парижі. На зустрічі також був присутнім помічник президента Андрій Єрмак. Він відповідає за міжнародні перемовини.

Про зустріч Разумкова та лідерів фракцій на передодні перемовин лідерів країн "нормандської четвірки" у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, зустріч відбулася 6 грудня о 8 годині ранку в кабінеті голови Верховної Ради.

Ми чітко обговорили, без камер, кожне питання-відповідь, якою є наша стратегія, які є сценарії, які є ризики, чого ми боїмось, які є червоні лінії. Але не на камери. Тому що як сказав наш президент, не все можна сказати на камери перед переговорами,

– зазначив парламентар.

До слова, 7 грудня президент Володимир Зеленський має намір провести закрите засідання Ради національної безпеки та оборони.

Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"