Разумков рассказал, есть ли в Раде представление на Федину и Порошенко

Верховная Рада пока не получала представления от Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и Софии Федины.

Об отсутствии таких представлений рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам согласительного совета в понедельник, 2 декабря.

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Я не могу сказать, будут такие представления или нет, ведь я не являюсь генеральным прокурором. По состоянию на сегодня таких представлений в Верховной Раде Украины еще не было,

– подчеркнул Разумков.

В чем обвиняют Петра Порошенко?

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко.

Пятому президенту Украины инкриминируют насильственное свержение конституционного строя в государстве, а также злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжелые последствия.

Что инкриминируют Софии Федине?

ГБР направило в прокуратуру проект уведомления о согласии Верховной Рады на привлечение нардепа Федины к уголовной ответственности по статье 346 УК – угроза убийства президента.

Все из-за совместной с волонтеркой Марусей Зверобой трансляции, в которой они говорили, чтобы Владимир Зеленский "чаще ездил на передовую". Мол, там его и взорвут.