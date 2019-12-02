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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Разумков рассказал, есть ли в Раде представление на Федину и Порошенко

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      В Раде до сих пор нет представлений на Федину и Порошенко / ukrinform.ru

      Верховная Рада пока не получала представления от Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и Софии Федины.

      Об отсутствии таких представлений рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам согласительного совета в понедельник, 2 декабря.

      Интересно: Зверобой приходила в ГБР, но на допросе не была: детали

      Я не могу сказать, будут такие представления или нет, ведь я не являюсь генеральным прокурором. По состоянию на сегодня таких представлений в Верховной Раде Украины еще не было,
      – подчеркнул Разумков.

      В чем обвиняют Петра Порошенко?

      Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко.

      Пятому президенту Украины инкриминируют насильственное свержение конституционного строя в государстве, а также злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжелые последствия.

      Что инкриминируют Софии Федине?

      ГБР направило в прокуратуру проект уведомления о согласии Верховной Рады на привлечение нардепа Федины к уголовной ответственности по статье 346 УК – угроза убийства президента.

      Все из-за совместной с волонтеркой Марусей Зверобой трансляции, в которой они говорили, чтобы Владимир Зеленский "чаще ездил на передовую". Мол, там его и взорвут.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Верховная Рада Дмитрий Разумков Петр Порошенко София Федина
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