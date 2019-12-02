Разумков рассказал, есть ли в Раде представление на Федину и Порошенко
Верховная Рада пока не получала представления от Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и Софии Федины.
Об отсутствии таких представлений рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам согласительного совета в понедельник, 2 декабря.
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Я не могу сказать, будут такие представления или нет, ведь я не являюсь генеральным прокурором. По состоянию на сегодня таких представлений в Верховной Раде Украины еще не было,
– подчеркнул Разумков.
В чем обвиняют Петра Порошенко?
Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко.
Пятому президенту Украины инкриминируют насильственное свержение конституционного строя в государстве, а также злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжелые последствия.
Что инкриминируют Софии Федине?
ГБР направило в прокуратуру проект уведомления о согласии Верховной Рады на привлечение нардепа Федины к уголовной ответственности по статье 346 УК – угроза убийства президента.
Все из-за совместной с волонтеркой Марусей Зверобой трансляции, в которой они говорили, чтобы Владимир Зеленский "чаще ездил на передовую". Мол, там его и взорвут.