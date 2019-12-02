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      Разумков розповів, чи є у Раді подання на Федину і Порошенка

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      У Раді досі немає подань на Федину і Порошенка / ukrinform.ru

      Верховна Рада поки не отримувала подань від Генпрокуратури на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності депутатів від "Європейської солідарності" Петра Порошенка і Софії Федини.

      Про відсутність таких подань розповів голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час брифінгу за результатами погоджувальної ради у понеділок, 2 грудня.

      Цікаво: Звіробій приходила до ДБР, але на допиті не була: деталі

      Я не можу сказати, будуть такі подання чи ні, адже я не є генеральним прокурором. Станом на сьогодні у Верховній Раді України їх ще не було,
      – підкреслив Разумков.

      У чому звинувачують Петра Порошенка?

      Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України та народному депутату Петру Порошенку.

      П'ятому президенту України інкримінують насильницьке повалення конституційного ладу в державі, а також зловживання владою або службовим становищем, що спричинило важкі наслідки.

      Що інкримінують Софії Федині?

      ДБР направило до прокуратури проєкт повідомлення про згоду Верховної Ради на притягнення нардепа Федини до кримінальної відповідальності за статтею 346 ККУ – погроза вбивства президента.

      Усе через спільну з волонтеркою Марусею Звіробій трансляцію, у якій вони говорили, щоб Володимир Зеленський "частіше їздив на передову". Мовляв, там його і підірвуть.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Софія Федина Петро Порошенко Дмитро Разумков
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