Разумкова не пригласили: Арахамия объяснил, почему "слуги" не зовут спикера в Трускавец

Политическая сила "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце. Однако туда до сих пор не пригласили Дмитрия Разумкова, спикера Верховной Рады.

Почему "Слуги" не пригласили Разумкова

Как заявил в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Дмитрия Разумкова не пригласили, потому что он не является членом фракции. Однако, это еще может измениться.

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Арахамия пояснил, что "слуги" пока не отправляли приглашения, потому что "еще не до конца "добили" формат".

Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Вот сейчас обсуждаем приглашенных гостей,

– подчеркнул политик.

В то же время руководитель "слуг" подчеркнул, что первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук приглашен на выездное заседание. Он является куратором так называемого проекта тройки.

По словам Арахамии, на съезде для проекта "тройки" выделили несколько часов. В частности речь идет о презентациях и обсуждениях этой программы.

Съезд "Слуги народа" в Трускавце: что известно

"Слуги народа" проведут выездное заседание в Трускавце 1 – 2 октября. Они планируют подвести итоги своей работы и определить следующие цели.

Участниками встречи станут также Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова и представители Кабмина.

Чтобы попасть на встречу, все политики должны получить отрицательный результат ПЦР-теста или получить сертификат о полной вакцинации.