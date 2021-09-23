Разумкова не пригласили, потому что заседание фракции – это не свадьба, – Корниенко

В "Слуге народа" анонсировали проведение большого совещания с участием нардепов, представителей правительства и президента. На собрание, которое пройдет в Трускавце, не пригласили Дмитрия Разумкова.

Глава правящей партии Александр Корниенко объяснил, что спикера не позвали, потому что "заседание – это не свадьба". Об этом он сообщил во время брифинга в Раде 23 сентября.

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Мы не делаем специальные приглашения в стиле сельской свадьбы, современной свадьбы, с цветами, без цветов. Это рабочее совещание и ее участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения в той форме, в которой приглашение на рабочие совещания приходят,

– сказал нардеп.

В то же время Александр Корниенко предположил, что Дмитрий Разумков ждет приглашения по системе электронного документооборота Рады, и заметил, что в последнее время эта система плохо работает и не все письма в ней открываются.

Кроме этого, участию спикера в совещании могут помешать "накладки" в его собственном графике.

По словам "слуги народа", в эти дни глава парламента может находиться с делегацией в Польше.

Корниенко намекнул, что препятствием могут стать и проблемы со здоровьем Разумкова.

Предполагаемая отставка Дмитрия Разумкова: что известно

В СМИ появились слухи о возможной отставке Дмитрия Разумкова за-за его конфликтов с партией. В частности, он направил закон о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии.

Впоследствии просто в прямом эфире глава Верховной Рады поссорился с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Кроме этого, 20 сентября спикер обратился в правоохранительные органы, чтобы те разобрались с возможным подкупом народных депутатов.

Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

Дмитрий Разумков – первый номер избирательного списка президентской партии. Однако он не является членом фракции, ведь когда его назначили спикером – пришлось покинуть ряды "Слуги народа" в парламенте.