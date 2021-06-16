У Разумкова нет никаких шансов выиграть президентские выборы, – Потураев

В сети появилась информация, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. Но оснований для такого решения нет.
Он профессиональный человек и, вероятно, совсем об этом не думает. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.
К теме Зеленский спрашивал Разумкова, хочет ли спикер баллотироваться в президенты, – СМИ
По его словам, нардеп очень хорошо знает Разумкова. Поэтому не верит, что председатель Верховной Рады может думать о президентстве.
Он достаточно умен, чтобы понимать, что шансов выиграть президентские выборы у него нет никаких, а наоборот, есть шансы себе "подпортить" репутацию и потерять политический рейтинг,
– отметил Потураев.
Депутат отметил, что сама идея, что Разумков создает некую политическую конкуренцию Зеленскому как будущий кандидат в президенты – будущему кандидату в президенты, ошибочна.Отметим! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет оснований для проведения досрочных выборов президента.
Коротко о политических амбициях Разумкова
- В мае 2021 года появилась информация, якобы Зеленский спрашивал у Разумкова, или он не планирует баллотироваться на выборах. Сам спикер тогда опроверг это.
- Позже на одном из украинских телеканалов Разумков заявил, что очень сконцентрирован на выполнении своих обязанностей в должности спикера парламента. Поэтому сейчас он не задумывается о баллотировании в президенты.